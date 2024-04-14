РЖД не тянут уголь Кузбасса. ВСМ разгонят за 4 года. Белоусов не дождётся роста погрузки на ЖД. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было заявление властей Кузбасса о хроническом дефиците тяги для вывоза угля, предложение Минтранса лишить угольщиков понижающего коэффициента к тарифу РЖД и обнародование плана прокладки ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
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