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Царьград

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приняла важное решение для защиты семьи

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приняла важное решение для защиты семьи

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, решила, что сама будет освещать жизнь своей семьи, чтобы защититься от излишнего внимания общественности.

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