Под Курском ВСУшники скапливаются в лесах Глушковского района: ВС РФ под обстрелом захватили опорный пункт

Наши десантники заняли опорный пункт ВСУ в одной из лесных посадок на границе Курской области. Они успешно разоблачили оборонительную систему противника, подавили его минометные позиции и ликвидировали командные пункты.
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