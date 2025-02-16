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Юра Борисов вновь уступил Калкину: актер не получил премию BAFTA за роль второго плана

Юра Борисов вновь уступил Калкину: актер не получил премию BAFTA за роль второго плана

Юра Борисов не получил британскую премию BAFTA за роль в фильме «Анора» На церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств российский актер не был удостоен «Бронзовой маски» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» Шона Бэйкера.

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