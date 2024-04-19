Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Русские, носите с собой для отпора от бармолеев оружие. Иначе нас всех тихой сапой изведут.И вот теперь поду...
  • Silver Kont
    А вы уверены в этом? А то, что диаспора занесёт деньги, и "рауфик неуиноват" окажется, вы исключаете?И вот теперь поду...
  • Виктор Гайдуков
    Не надо так волноваться. Исторический опыт говорит о том, что Израиль уже выполнил свою миссию на этом свете в этом т...Израиль боится в ...

По пророссийским соображениям застрелил насильников

По пророссийским соображениям застрелил насильников

В Сумской области солдат ВСУ застрелил четырех "побратимов", которые угрожали его изнасиловать. Теперь стрелка обвиняют в том, что он имел "пророссийские настроения", которые видимо заключались в том, что он не хотел, чтобы его насиловали сослуживцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх