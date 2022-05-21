В МИД заявили, что Россия планирует усилить состав посольств в Африке

Россия планирует усилить состав посольств в Африке. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров в кулуарах форума "Россия — Исламский мир: SummitKazan 2022", передает РИА "Новости".
Россия планирует усилить состав посольств в Африке. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров в кулуарах форума "Россия — Исламский мир: SummitKazan 2022", передает РИА "Новости".
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