Страна, которой можно пожертвовать

Страна, которой можно пожертвоватьПрямо перед российским вторжением в Украину председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил законодателям, что Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдет полномасштабное российское вторжение в Украину.