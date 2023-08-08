Страна, которой можно пожертвоватьПрямо перед российским вторжением в Украину председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил законодателям, что Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдет полномасштабное российское вторжение в Украину.
Страна, которой можно пожертвовать
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Vitali
https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43960712849/A-chto-v-Ispanii-delayet-chlen-Soveta-federatsii-
А что в Испании делает член Совета федерации? - Абсолютный рейтинг - 6 августа - 43960712849
Абсолютный рейтинг - МирТесен
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12 час.
V
Vitali
https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43960712849/A-chto-v-Ispanii-delayet-chlen-Soveta-federatsii-
А что в Испании делает член Совета федерации? - Абсолютный рейтинг - 6 августа - 43960712849
Абсолютный рейтинг - МирТесен
Ответить
12 час.
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