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Педиатр Сурженко объяснила, как по цвету кругов под глазами можно определить заболевание

Педиатр Сурженко объяснила, как по цвету кругов под глазами можно определить заболевание

О том, почему у ребенка появились синяки под глазами, какие анализы надо сдавать, когда изменившийся цвет под нижним веком может считаться нормой, а когда – это становится тревожным сигналом и поводом срочно получить консультацию врача, "Газете.

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