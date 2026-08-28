В России создан РЭБ, способный "заглушить" Старлинк?

Русский мальчик В России создан комплекс РЭБ, способный «выключить» спутниковую систему Starlink Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
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Надо сначала сделать, а потом писать!
Еще бы и тактико-технические данные опубликовали, чтобы противник подготовился. Это либо брехня, либо провокация
А. Можно все это делать молча?
Есть здесь на дзене писатели, которые "выдают на гора" сплошную правду...В этом мы убеждаемся каждый день