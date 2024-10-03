А в республикахт вообще интересные дела творятся...

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А  полюбуйтесь,  граждане,   на  совпадения,  которые я так  люблю.  Вчера  я   сначала    наткнулась вот на такую  новость: "Следственный комитет России ведет масштабное расследование по фактам разворовывания средств, направленных на восстановление Донбасса.

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