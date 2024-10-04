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В Астрахани на Косе до конца года ограничат движение машин

В Астрахани на Косе до конца года ограничат движение машин

Ремонтные работы коснутся барной улицы, Никольской, Пугачева и Свердлова. Администрация города предупреждает водителей, что сегодняшнего дня в центре Астрахани вводится ограничение движение на некоторых участках Косы: - с 8 часов 4 октября до 17 часов 8 ноября на участке по ул.

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