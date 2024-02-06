Три человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в Сочи

Три человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в пункте быстрого питания в Сочи. «Помещение быстрого питания: произошёл хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не пострадали.
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