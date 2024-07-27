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Начинается строительство колоссальных газопроводов в Иран мощностью в 2 «Севeрных потока» или чего добилась Германия

Начинается строительство колоссальных газопроводов в Иран мощностью в 2 «Севeрных потока» или чего добилась Германия

На днях иранская сторона раскрыла детали соглашения между Россией и Ираном по газу. Стали известны подробности о мощности и месте строительства новых колоссальных газопроводов, которые дадут РФ возможность поставлять газ в Индию и Пакистан.

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