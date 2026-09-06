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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Локо» ни одного удара в створ в 1-м тайме с «Балтикой». У калиниградцев 2 точные попытки

« Локомотив » играет на выезде с «Балтикой» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:0, перерыв).  В первые 45 минут москвичи нанесли 3 удара по воротам соперника.

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