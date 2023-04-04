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Володин назвал убийство военного корреспондента Татарского попыткой киевского режима уничтожить тех, кто говорит правду

Володин назвал убийство военного корреспондента Татарского попыткой киевского режима уничтожить тех, кто говорит правду

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 4 апреля, назвал убийство военного корреспондента Владлена Татарского попыткой киевского режима уничтожить тех, кто говорит правду.

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