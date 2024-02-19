В Иркутске бесплатно прооперируют 40 детей с врожденными расщелинами губы и неба

С 2 по 9 июня в Ивано-Матренинской детской клинической больнице пройдет международная акция «Операция Улыбка» по бесплатному лечению детей с врожденными расщелинами губы и нёба, сообщается в телеграм-канале учреждения.
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