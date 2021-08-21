Актёра Владислава Галкина всё-таки убили

Спички - не игрушкаПолитикаАктёра Владислава Галкина всё-таки убилиУмер от алкоголизма, — продолжают повторять люди. Убили, — уверен отец, Борис Галкин. И приводит факты.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗоя БобковаНа кой ляд тогда Следственные отделы, если даже у знаменитых людей ничего не разобрались. Сейчас еще и папаню пристукнут, и спрашивать с них некому будет.Владимир УшкалСОвершенно верно. на кой ляд нужны полиции . чайкины, бастрыкины, посмотрите фильм "ШЕФ" всё станет на место, вот такая есть полиция!!!!!ЛидияНеужели этот ангел, его жена, принимала в этом участие? Но этого актёра я очень любила и хотела бы, чтобы правда открылась. Как пишут в детективах - ищите, кому это выгодно. Но в этом случае никто не захотел копать и искать, пошли по лёгкому пути.Комментировать
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