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Актёра Владислава Галкина всё-таки убили

Актёра Владислава Галкина всё-таки убили

Умер от алкоголизма, — продолжают повторять люди. Убили, — уверен отец, Борис Галкин. И приводит факты.

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Зоя Бобкова
На кой ляд тогда Следственные отделы, если даже у знаменитых людей ничего не разобрались. Сейчас еще и папаню пристукнут, и спрашивать с них некому будет.
Владимир Ушкал
СОвершенно верно. на кой ляд нужны полиции . чайкины, бастрыкины, посмотрите фильм "ШЕФ" всё станет на место, вот такая есть полиция!!!!!
Лидия
Неужели этот ангел, его жена, принимала в этом участие? Но этого актёра я очень любила и хотела бы, чтобы правда открылась. Как пишут в детективах - ищите, кому это выгодно. Но в этом случае никто не захотел копать и искать, пошли по лёгкому пути.

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