Fox News: США и Украина на переговорах не обсуждали отставку Зеленского

Вопрос об отставке Владимира Зеленского с поста главы киевского режима не обсуждался на переговорах американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, написала журналистка телеканала Fox News Нана Саджая на своей странице в социальной сети Х*.
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