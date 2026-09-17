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Террористы предложили школьнику 600 тыс. рублей за подрыв торгового центра

Террористы предложили школьнику 600 тыс. рублей за подрыв торгового центра

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов 14-летний школьник из Новосибирска не поддался на уговоры террористов и сразу же рассказал о попытках завербовать его родителям.

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