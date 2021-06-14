Американские санкции против госдолга России вступили в силу

Санкции США против российского суверенного долга вступили в силу. С 14 июня американским компаниям запрещено приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Министерством финансов или Фондом национального благосостояния.
Санкции США против российского суверенного долга вступили в силу. С 14 июня американским компаниям запрещено приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Министерством финансов или Фондом национального благосостояния.
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