Суть Событий

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Американские санкции против госдолга России вступили в силу

Американские санкции против госдолга России вступили в силу

Санкции США против российского суверенного долга вступили в силу. С 14 июня американским компаниям запрещено приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Министерством финансов или Фондом национального благосостояния.

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Юрий Ded
Молодцы робяты . Себе в ногу с двух стволов вальнули . Почему , а просто что госдолг США в ценных бумагах в России больше почти на 25% . Так кому будит хуже ?" У кого больше убытков ?

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