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Пятый канал

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Форт Боярд распахнет двери для посетителей после реставрации

Форт Боярд распахнет двери для посетителей после реставрации

Форт Боярд, расположенный на юге Франции, планируют открыть для посетителей в 2028 году — после завершения масштабной реставрации.

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