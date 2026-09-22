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Регионы России

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Цифровая трансформация туристического рынка: Китайский Trip.com Group опережает немецкий TUI

Цифровая трансформация туристического рынка: Китайский Trip.com Group опережает немецкий TUI

Крупнейший немецкий туристический концерн TUI Group сохраняет значительные физические активы, включая 125 самолетов, 460 отелей и курортов, а также 19 круизных лайнеров.

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