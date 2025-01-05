Мост обрушился во время движения поезда с химикатами в США

Эстакадный железнодорожный мост обрушился у города Корваллис в американском штате Орегон. Инцидент произошел около полудня 4 декабря недалеко от парка Эвери во время движения грузового поезда, состоящего из 19 вагонов.
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