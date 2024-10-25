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ВТБ отчитается за квартал - основные события 28 октября

В понедельник, 28 октября, ВТБ опубликует финансовую отчетность за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года. По итогам 9 месяцев 2023 года группа ВТБ продемонстрировала высокую рентабельность бизнеса, заработав 375,9 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 26,7%.

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