Наличный опыт: мошенники стали обманывать россиян на отдыхе под видом обменников

Мошенники стали обманывать россиян на отдыхе, предлагая обмен валют по выгодному курсу. Они находят жертв в чатах разных стран, представляются сотрудниками обменных пунктов, а потом выманивают крупные суммы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии