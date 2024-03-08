5 ловушек для стоп и пальцев ног. Вредные движения и положения, ошибки в упражнениях

Наши стопы (в том числе пальцы ног и пальцы) играют огромную роль в сохранении здоровья всего тела. От стоп и голеностопов зависят и колени, и тазобедренные суставы, и позвоночник, и шея, и кровоснабжение мозга.
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