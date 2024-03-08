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Россиянка устроилась на работу с большой зарплатой в Китае и с ужасом сбежала

В Китае студентка из России испытала на себе проблему с заключенным трудовым контрактом. Она занималась преподаванием английского в одной из местных школ, однако ее китайский агент по трудоустройству, который пристроил её на это место, начал требовать большую часть заработной платы, поэтому она решила уволиться.

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