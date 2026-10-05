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В США приостановили поиски людей, которые были на борту самолёта Gulfstream

В США приостановили поиски людей, которые были на борту самолёта Gulfstream

Береговая охрана США сообщила, что приостановила поиски шести человек, которые были на борту самолёта Gulfstream — его обломки обнаружили в минувшие сутки.

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