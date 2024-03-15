Тюменские участники СВО проголосовали на выборах президента досрочно

ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Военнослужащие из Тюменской области, участвующие в специальной военной операции, в выборах президента России приняли участие досрочно, сообщил журналистам глава региона Александр Моор после голосования на избирательном участке в Тюмени.
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