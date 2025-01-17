Полковник Макгрегор назвал единственный способ, как Трамп может завершить конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 17 января, ФедералПресс. Бывший советник Пентагона и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что избранный президент Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, лишь приостановив военную помощь Киеву.
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