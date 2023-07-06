Как отмечали Ивана Купала восточные славянские народы во времена Руси Анна ЧернышоваНародный праздник «Ивана Купала», ежегодно отмечаемый 7 июля, является восточно-славянской интерпретацией православного торжества «Рождество Иоанна Предтечи».
Как отмечали Ивана Купала восточные славянские народы во времена Руси Анна ЧернышоваНародный праздник «Ивана Купала», ежегодно отмечаемый 7 июля, является восточно-славянской интерпретацией православного торжества «Рождество Иоанна Предтечи».
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