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Как отмечали Ивана Купала восточные славянские народы во времена Руси

Как отмечали Ивана Купала восточные славянские народы во времена Руси

Как отмечали Ивана Купала восточные славянские народы во времена Руси Анна ЧернышоваНародный праздник «Ивана Купала», ежегодно отмечаемый 7 июля, является восточно-славянской интерпретацией православного торжества «Рождество Иоанна Предтечи».

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