Байден сравнил ситуацию вокруг потолка госдолга с метеором, угрожающим экономике США

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду сравнил ситуацию, связанную с потолком государственного долга, с метеором, угрожающим ударить по экономике страны.
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