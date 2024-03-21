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Медведково

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Творческая встреча, посвящённая Дню поэзии пройдет в центре на Молодцова

Литературно-творческое объединение «Северная звезда» и его руководитель Марина Максимова, член Союза писателей России, приглашают жителей старшего возраста на творческую встречу «Души прекрасные порывы», посвящённую Всемирному дню поэзии.

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