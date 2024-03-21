Творческая встреча, посвящённая Дню поэзии пройдет в центре на Молодцова

Литературно-творческое объединение «Северная звезда» и его руководитель Марина Максимова, член Союза писателей России, приглашают жителей старшего возраста на творческую встречу «Души прекрасные порывы», посвящённую Всемирному дню поэзии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии