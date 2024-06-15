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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-главный тренер «Амкала» Зубко о серии поражений от 2Drots: «Надо уже обыгрывать. Все серии когда-то должны заканчиваться»

– Как вам Сослан Маратович как тренер? – Он грамотный специалист. Проработал не в одной команде. Он сам бывший игрок, поиграл в Спартаке».

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