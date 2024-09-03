Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    От сердца благодарю за службу России! Вечная память.....Конструктор подво...
  • Ole Ole
    И с той мечтой он умрёт! Не надо нам столько падали на плодородных землях курщиныЗеленский: ВСУ бу...
  • Maxim
    Китайцы тушить прилетелиОчевидцы сообщили...

Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов

Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву с предложением снять мораторий на смертную казнь для террористов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх