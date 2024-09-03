Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву с предложением снять мораторий на смертную казнь для террористов.
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