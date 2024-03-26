Гастарбайтерам дадут два года: названы минусы нового законопроекта в отношении трудовых мигрантов

Минтруд разработал законопроект, ужесточающий пребывание иностранцев в России. В частности, срок заключения трудовых договоров с мигрантами власти собираются ограничить двумя годами – при условии работы у одного работодателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии