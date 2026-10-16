Июль 1976 года, Монреальская Олимпиада. Семнадцатилетний советский прыгун в воду исчезает из Олимпийской деревни и через несколько часов появляется на канадском телевидении со словами, от которых у всей советской спортивной делегации отвисает челюсть: «Я выбрал свободу».