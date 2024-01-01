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Сигареты в России подорожают с 1 января

Сигареты в России подорожают с 1 января

Россиян предупредили о подорожании сигарет с января 2024 года. В стране вырастет акциз, и минимальная розничная цена табачной продукции увеличится до 117 рублей за пачку против 112 рублей сейчас, передает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им.

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