Политический консультант и советник президента США по вопросам соцсетей и СМИ Алекс Брусевиц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не завершает конфликт, так как его ближайшее окружение извлекает из него финансовую выгоду.
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