И еще фото с места ДТП с полицейской машиной на Московском шоссе. Кадры от прокуратуры Петербурга. UPD Шесть человек пострадали 1 февраля в ДТП с участием полицейского автомобиля, микроавтобуса и «ГАЗели».
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И еще фото с места ДТП с полицейской машиной на Московском шоссе. Кадры от прокуратуры Петербурга. UPD Шесть человек пострадали 1 февраля в ДТП с участием полицейского автомобиля, микроавтобуса и «ГАЗели».