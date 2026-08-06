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FiNE NEWS

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Хуснуллин призвал изучить новый железнодорожный выход к Индии в обход Босфора и Ормуза

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул необходимость проработки железнодорожного выхода к Индийскому океану, который мог бы стать альтернативой традиционным маршрутам через Босфорский и Ормузский проливы.

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