Хуснуллин призвал изучить новый железнодорожный выход к Индии в обход Босфора и Ормуза

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул необходимость проработки железнодорожного выхода к Индийскому океану, который мог бы стать альтернативой традиционным маршрутам через Босфорский и Ормузский проливы.
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