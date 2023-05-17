Самый дорогой Джеймс Бонд: Актеру Пирсу Броснану исполнилось 70 лет

Ирландскому актеру кино Пирсу Броснану исполнилось 70 лет. Артист стал мировой суперзвездой благодаря большому количеству картин, но самое большое влияние на его известность оказала роль Джеймса Бонда.
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