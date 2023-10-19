105 лет Александру Галичу: как успешный советский драматург стал главным диссидентом СССР

Александр Аркадьевич Галич (настоящее имя Александр Аронович Гинзбург) родился 19 октября 1918 года.Что мы знаем про Александра Галича? Те, кто вообще что-то про него знают, а это в основном выросшие в СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии