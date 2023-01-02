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Футбольный «Зенит» продал своего капитана во французский «Лион» за 2 млн евро

Футбольный «Зенит» продал своего капитана во французский «Лион» за 2 млн евро Деян Ловрен в составе клуба из Санкт-Петербурга дважды выигрывал чемпионат России Хорватский защитник Деян Ловрен перешёл из петербургского «Зенита» во французский «Лион».

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