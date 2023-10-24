В Новомосковске на улице Мира спасатели ликвидировали боеприпас времен ВОВ

В понедельник, 23 октября 2023 года, группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы государственного учреждения Тульской области "Управление противопожарной службы" ликвидировала боеприпас времен Великой Отечественной войны в Новомосковске.
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