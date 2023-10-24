ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Все правильно написано! Есть к сожалению такие водители которые тащиться со скоростью 40 км в час где можно ехать 90,...Тульские водители...
  • Юрий анин
    А в Военном городке в ст.Берниках  нет даже благоустройства...начиная с отсутствия асфальта возле 2-х домов, не говор...Специалисты выясн...
  • Леонид Ла Рошель
    Все эти привнесённые с Запада "праздники" типа дня св. Валентина и хеллуёвина - в первую очередь являются праздниками...РПЦ призвала росс...

В Новомосковске на улице Мира спасатели ликвидировали боеприпас времен ВОВ

В Новомосковске на улице Мира спасатели ликвидировали боеприпас времен ВОВ

В понедельник, 23 октября 2023 года, группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы государственного учреждения Тульской области &quot;Управление противопожарной службы&quot; ликвидировала боеприпас времен Великой Отечественной войны в Новомосковске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх