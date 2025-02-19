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FinFax - Новости банков и вкладов

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Центробанк ликвидировал Волжский Социальный Банк из-за нарушений

Центробанк ликвидировал Волжский Социальный Банк из-за нарушений

Центральный банк Российской Федерации с радостью сообщает о ликвидации ВолжскСоцбанка. Данное решение было принято на основании информации, полученной от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области.

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