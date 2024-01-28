Музею обороны и блокады Ленинграда передали последнюю картину художника Мамедова

На полотне изображён салют в честь Победы в Великой Отечественной войне. Жительница блокадного Ленинграда Галина Мамедова сегодня передала Музею обороны и блокады Ленинграда картину, написанную её супругом — туркменским художником Мамедом Мамедовым «Весна 1945 года.