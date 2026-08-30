30 августа В Рязанской области выявлено еще 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией 30 в Рязани произошел ряд знаковых событий в предыдущие годы.
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