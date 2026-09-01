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NCIS Mainstay Rocky Carroll's First Big Break Was On This Underrated '90s Sitcom

NCIS Mainstay Rocky Carroll's First Big Break Was On This Underrated '90s Sitcom

Most audiences recognize Rocky Carroll as Director Leon Vance on NCIS, but he might not have landed the procedural role if not for this Fox sitcom.

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