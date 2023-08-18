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CDC: В США отслеживают сильно мутировавшую линию вируса, вызывающего COVID-19

CDC: В США отслеживают сильно мутировавшую линию вируса, вызывающего COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявили в четверг, 17 августа, что отслеживают новую, сильно мутировавшую линию вируса, вызывающую COVID-19 после того, как эксперты обнаружили случай сильно мутировавшего штамма в Мичигане.

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